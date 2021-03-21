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В мире21 марта 2021 16:25

Папа Римский осудил мафию, наживающуюся на пандемии коронавируса

Он заявил, что такие преступные организации есть по всему миру
Антон Беспамятных
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Папа Римский Франциск осудил мафию, наживающуюся на пандемии COVID-19

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск осудил мафию, наживающуюся на пандемии коронавирусной инфекции за счет коррупционных преступлений. Заявление было сделано в ходе воскресного обращения к верующим из библиотеки Апостольского дворца в Ватикане.

- Мафия присутствует в различных частях света и, используя пандемию, обогащается благодаря коррупции... Эти структуры греха, мафиозные структуры, противоположные Евангелию Христа, принимают веру за идолопоклонничество, — сказал Папа Римский.

Ранее Папа Римский Франциск сообщил, что надеется на посткоронавирусную революцию. По его мнению, возникший из-за пандемии кризис дает возможность для перестройки существующего мироустройства в аспекте экономики и экологии. Он выразил надежду, что это будет экономика, "которая дарит жизнь, а не несет смерть, которая гуманна, а не бесчеловечна, которая заботится об окружающей среде, а не уничтожает ее".

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