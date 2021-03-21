Жители пяти стран выступили за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио

Граждане пяти стран мира выступили за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступили за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио, которые должны состояться летом 2021 года. Об этом стало известно из итогов опроса, проведенного Японским исследовательским институтом СМИ.

Согласно полученным данным, перенос или отмену спортивного мероприятия поддерживают 95,6% опрошенных жителей Таиланда. На втором месте оказалась Южная Корея (94,7%). Тройку лидеров замкнул Китай (82,1%). Далее идут США и Франция, где отмену или перенос Олимпийских игр поддержали 74,4% и 70,6% респондентов соответственно.

Опрос проводился с декабря 2020 года по январь 2021 года. В нем приняли участие по одной тысяче жителей каждой из пяти стран.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио перенесли с лета 2020 года на лето 2021 года. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение о допуске иностранных гостей на Олимпийские игры в Токио еще не принято. Он добавил, что в комитете будут следит за развитием ситуации с коронавирусом в мае и июне 2021 года.