Москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 марта 2021 года

Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды 21 марта 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы сообщил, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в городе в ближайшие часы.

Москвичей ожидает мокрый снег, ветер с порывами до 17 метров в секунду, возможно образование наледи на столичных дорогах. Ухудшение начнется вечером 21 марта и продлится до утра понедельника, 22 марта.

Автолюбителей Москвы призвали не превышать скорость, соблюдать дистанцию между машинами и не совершать внезапных обгонов или перестроений, которые могут спровоцировать ДТП. Пассажиров призвали быть внимательней на улице и не укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в центральную часть России придет весеннее тепло. По его словам, тепло стоит ожидать через месяц-полтора. Он также отметил, что статистика свидетельствует о медленном приходе весны в регион.