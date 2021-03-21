Онколог перечислила главные симптомы опухоли головного мозга

Онколог перечислила главные признаки опухоли головного мозга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клинический онколог-консультант больницы Манчестера Кэтрин Макбейн назвала основные симптомы опухоли головного мозга.

В разговоре с газетой The Independent она сообщила, что одним из главных симптомов являются судорожные припадки без причины. В таком случае необходимо пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга.

Другой симптом заболевания — слабость в руке или ноге с одной стороны тела. Также людей должны насторожить речевые нарушения вроде невнятной речи или неспособности найти нужные слова.

Кроме того, люди с опухолью мозга могут становиться более замкнутыми или разучиться делать то, что они раньше умели. Например, играть на музыкальном инструменте.

Также стоить обратить внимание на возникшие проблемы со зрением и головные боли. В последнем случае это редко является единственным симптомом опухоли мозга. Однако в такой ситуации боль значительно сильнее обычной.

Ранее башкирские онкологи назвали самый распространенный вид рака. Чаще всего к специалистам обращаются пациентки с раком молочной железы. В настоящий момент на учете состоят 17156 жительниц Башкирии, у которых обнаружили эту разновидность злокачественной опухоли.