В Москве кот спас маленькую девочку от голодной смерти

Кошка спасла жизнь маленькой девочке в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве кот спас жизнь маленькой девочке, которая оказалась заперта в квартире вместе с умершей матерью.

Как пишет сайт mk.ru, ребенку чуть больше года. Девочка родилась в январе 2020 года. Ее 38-летняя мать сообщила родственникам, что собирается со своей дочерью на дачу, после чего перестала выходить на связь. 20 марта бабушка ребенка все-таки попросила родственников съездить на дачу в Подмосковье, а сама отправилась в квартиру. Туда она попасть не смогла, но ее внимание привлекло истошное мяуканье кота.

Пожилая женщина вызвала слесаря, который после вскрытия двери сообщил о странном запахе и попросил позвонить в скорую помощь. Прибывшие на место специалисты сообщили, что мать девочки умерла четыре дня назад. Истощенного, но живого младенца доставили в районную больницу.

По словам соседей, умершую часто видели в нетрезвом виде. Теперь бабушка и дедушка выжившей девочки собираются взять внучку под опеку вместе с котом. Причина смерти женщины пока неизвестна.

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