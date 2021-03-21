Душанбе объявили культурной столицей СНГ 2021 года

Душанбе объявили культурной столицей СНГ в 2021 году Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Душанбе объявили культурной столицей Содружества Независимых Государств в 2021 году. Церемония объявления состоялась в театре оперы и балета имени С. Айни.

В начале церемонии заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумангулов и исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ Анатолий Иксанов рассказали об межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества". Также председателю Душанбе Рустаму Эмомали вручили сертификат об объявлении города культурной столицей СНГ.

Как пишет РИА Новости, во время мероприятия был показан фильм о достижениях столицы Таджикистана, а также был проведен праздничный концерт, который подготовили мастера искусств республики и стран-членов СНГ.

Кроме того, власти Душанбе составили план культурно-развлекательных и массовых мероприятий, процесса реставрации исторических памятников.

В 2020 году звание "Культурная столица СНГ" получил казахский город Шымкент. Тогда власти города представили культурно-развлекательную программу. В прошлом году в городе прошел ряд международных мероприятий.