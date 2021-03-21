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В мире21 марта 2021 19:06

В МИД Венгрии заявили о нападках на страну после одобрения "Спутника V"

По словам главы ведомства Петера Сийярто, венгерское правительство раскритиковали за решение "обратить свой взор на восток"
Антон Беспамятных
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Министр иностранных дел Венгрии сообщил о нападках на страну после одобрения "Спутника V"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что власти страны подверглись нападкам после решения одобрить российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".

- Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад в том, что касается приобретения вакцин, — заявил Сийярто в интервью RT.

Ранее Сийярто заявил, что вопрос вакцины не имеет отношения к идеологии страны, так как речь идет о жизнях людей. Он добавил, что сейчас растет число лидеров Западной Европы, которые выступают за добавление российского препарата "Спутник V" в список одобренных вакцин.

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