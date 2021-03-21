Любовь Соболь нарушила домашний арест, посетив храм

Любовь Соболь посетила православный храм, нарушив домашний арест. Фото: Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАСС Фото: ТАСС

Сотрудница Фонда по борьбе с коррупцией (признан в России иноагентом) Любовь Соболь посетила православный храм, несмотря на домашний арест. Об этом рассказал ее адвокат Владимир Воронин.

- По случаю первого воскресенья Великого Поста Любовь Соболь посетила службу в церкви Троицы Живоначальной в Старых Черемушках, которая расположена рядом с ее домом, — приводит слова Воронина ТАСС.

Он добавил, что Соболь подавала ходатайство с просьбой посетить храм полтора месяца назад, но следователь ей отказал.

Как сообщил юрист, после посещения храма Соболь вернулась домой, где ее ждал сотрудник УФСИН по Москве для взятия объяснений. Сотрудница ФБК объяснила свой поступок, после чего сотрудник уехал.

Напомним, 29 января Любовь Соболь была помещена под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. Ей запретили под каким-либо предлогом покидать квартиру.