Байден разочарован выходом Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин

Президент США Джо Байден выразил разочарование выходом Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден выразил разочарование выходом Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы, направленной на борьбу с насилием над женщинами.

- Внезапный и необоснованный выход Турции <...> из Стамбульской конвенции вызывает глубокое разочарование. Во всем мире мы наблюдаем рост числа случаев домашнего насилия, включая сообщения о росте числа убийств женщин в Турции - первой стране, подписавшей конвенцию, — говорится в обращении Байдена, распространенном Белым домом.

Американский лидер заявил, что это "удручающий шаг назад" для движения против насилия над женщинами во всем мире.

Напомним, власти Турции объявили о выходе из международного соглашения Стамбульской конвенции Совета Европы 20 марта 2021 года. Многие консерваторы в Турции говорят, что пакт подрывает семейные структуры, поощряя насилие. Они также враждебно относятся к принципу гендерного равенства и рассматривают его как пропаганду гомосексуализма.