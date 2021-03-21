Норвежская биатлонистка Тандревольд победила в финальном масс-старте Кубка мира

Биатлонистка из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандревольд заняла первое место в финальном масс-старте Кубка мира Фото: ТАСС

Биатлонистка из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандревольд одержала победу в финальном масс-старте Кубка мира на 12,5 километра. Спортсменка добралась до финиша за 34 минуты и 53,1 секунды.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт Международного союза биатлонистов (IBU), на втором месте расположилась белоруска Динара Алимбекова. "Бронзу" завоевала немка Франциска Пройс. Из представительниц России лучшей стала Ульяна Кайшева, занявшая пятое место. Светлана Миронова заняла восьмое место.

Ранее россиянин Иван Голубков занял первое место во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Спортсмен из Коми шел к победе уверенно, занимая первые места и в квалификации, и в полуфинале. В конечном итоге биатлонист одержал победу с результатом 1:56.23.