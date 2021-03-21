ЮАР продала купленные ранее вакцины от AstraZeneca

ЮАР продал ранее приобретенную вакцину AstraZeneca Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южно-Африканская Республика продала ранее приобретенные вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca странам Африканского союза (АС). Об этом сообщил министр здравоохранения ЮАР Звели Мкизе.

- Министр здравоохранения, господин Звели Мкизе ... сообщает о завершении продажи приобретенных нами вакцин AstraZeneca. Министерство в последние недели должно было убедиться, что все страны-члены, обозначенные командой АС по закупке вакцин как реципиенты вакцин, соответствуют требованиям и получили все регулятивные одобрения, разрешения и лицензии для распределения вакцин в соответствующих странах, — говорится в заявлении министра.

Первую партию доз распределят среди девяти стран, точный список которых не уточняется.

О намерении продать препарат министр здравоохранения заявлял в середине февраля 2021 года. Исследование показало, что вакцина AstraZeneca показывает минимальные результаты в защите от южно-африканского штамма коронавируса.