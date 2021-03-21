Киев отказался принимать новые предложения Москвы по Донбассу

Власти Украины отказались принимать новые предложения России по Донбассу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины отказались принимать новые предложения России по урегулированию ситуации на Донбассе.

- Мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021, — приводит слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака "Украинская правда".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал предложений о встрече глав Украины, Франции, России и Германии в формате "нормандской четвёрки". Он также отметил, что контактов президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не планируется. Он добавил, что выполнение Киевом ранее достигнутых договоренностей по Донбассу стало бы лучшей подготовкой встречи президентов.