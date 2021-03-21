Дональд Трамп запустит собственную соцсеть

Экс-президент США Дональд Трамп создаст собственную соцсеть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные сети на собственной платформе, заявил его советник Джейсон Миллер.

- Он вернется в пространство социальных медиа через два-три месяца на новой собственной платформе, — сообщил Миллер в эфире телеканала Fox News.

Советник добавил, что эта будет крупная платформа, которая наберет десятки миллионов пользователей.

Ранее Twitch, Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Тогда бывший американский лидер призвал протестующих вести себя мирно, но назвал их патриотами.

14 марта племянница Трампа заявила, что блокировка аккаунта в Twitter якобы огорчила Дональда Трампа даже больше, чем проигрыш на выборах президента. Она отметила, что это было одним из худшим событий, которые произошли с экс-президентом за последние четыре года.