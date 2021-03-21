Путин бросил монетку в таежную речку, чтобы вернуться к ней еще раз

Президент России Владимир Путин бросил монетку в водоем, чтобы вернуться в Сибирь. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоем, чтобы вернуться в тайгу.

Как показал телеканал "Россия 1", российский лидер также выпил воды из колодца, находящегося на берегу.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент приехал в Сибирь вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, чтобы "немного отдохнуть". Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Шойгу катались по лесам на вездеходе и совершали пешие прогулки. Кроме того, министр обороны показал президенту свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где вырезает поделки.

Ранее Кремль опубликовал фото с отдыха Владимира Путина в Сибири. Политики осмотрели окрестности и животных этой местности. На территории Сибири сейчас минусовая температура, весна в тайге пока что не наступила, поэтому глава государства и министр обороны были в теплой зимней одежде.