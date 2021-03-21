В Марселе полиция применила слезоточивый газ при разгоне нелегального карнавала

Французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне нелегального карнавала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Марселя использовала слезоточивый газ для разгона нелегального карнавала в центре города.

Префектура полиции департамента Буш-дю-Рон сообщила о задержании одного человека, который, согласно предварительным данным, бросил в правоохранителей стеклянную бутылку. Как сообщил телеканал France 3, в карнавале принимали участие порядка 6,5 тысячи человек.

По опубликованным в местных СМИ кадрам видно, что почти никто из участников мероприятия не носит маску и не соблюдает дистанцию. На это же указывала полиция перед началом разгона. Местные чиновники и пользователи Twitter осудили празднующих за безответственное поведение и неуважение к работе врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Ранее во Франции в ходе акций протеста против "полицейского насилия" пострадали 11 правоохранителей. В беспорядках принимали участие около 300 агрессивно настроенных молодых людей. Поводом для протестного митинга местных сторонников движения Black Lives Matter послужил недавний арест женщины конголезского происхождения.