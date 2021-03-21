В России стоимость квартир в новостройках стала вновь расти

В России зафиксировали рост цен на квартиры в новостройках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цены на квартиры в новостройках в 16 крупнейших городах России в марте 2021 года выросли на 19,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом говорят данные базы недвижимости ЦИАН.

- Метрики потенциального спроса пока свидетельствуют о замедлении рынка, — цитирует руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова "Коммерсант".

За год сильнее всего подорожали квартире в Нижнем Новгороде (39%). На втором месте Пермь — 38%. Третью строчку занял Санкт-Петербург — 36%. По сравнению с февралем, в марте цены снизились в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Челябинске.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что будет с ценами на квартиры в 2021 году. По ее словам, программу льготной ипотеки в федеральном масштабе нужно постепенно заканчивать. Но оставить такую возможность в отдельных регионах. Тем не менее, даже если это сделать в ближайшее время, цены на квартиры вряд ли упадут.