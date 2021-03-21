Украинские военные в Донбассе отказались выполнять приказы командиров

По данным ЛНР, воюющие в Донбассе солдаты украинской армии отказываются выполнять приказы командиров Фото: REUTERS

Воюющие в Донбассе солдаты украинской армии отказываются выполнять приказы своих командиров. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

Так, по его словам, в подразделениях оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины военнослужащие дружно отказались «совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР», передает Луганский информационный центр.

Кроме того, бойцы десантно-штурмовой 80-й бригады ВСУ из опасений подорваться на минах не стали проводить работы по инженерному оборудованию позиций в поселке Счастье. Разбираться лично прибыл командир бригады полковник Войченко. Сообщается, что он провел замену личного состава.

А из расположения одной из бригад ВСУ в районе поселка Новотошковское 20 марта сбежали два солдата, причем дезертиры прихватили с собой оружие, их ищут.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) Киев отказался соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Это можно расценивать как еще один шаг к выходу Незалежной из Минских соглашений. Новые предложения России по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Киев тоже отклонил.