Премьер Словакии готов уйти в отставку из-за ситуации со «Спутником V»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет урегулировать резкие разногласия в правительстве, возникшие из-за покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает Словацкое радио.

Он напомнил, что вместе с теперь уже бывшим главой словацкого Минздрава Мареком Крайчи договаривался о поставках российской вакцины на фоне крайне острой эпидемиологической ситуации в стране. А представители входящих в правительственную коалицию правых партий, по его словам, использовали покупку «Спутника V», чтобы «развязать коалиционный кризис».

«С целью урегулирования возникшей ситуации готов оставить пост премьера и работать в составе правительства как один из его членов», - подытожил Игор Матович.

Ранее он уже объяснял, что решение о закупке российского препарата без регистрации в ЕС было принято для спасения жизней. Тогда же он рассказал, что «времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от ковида умирают десятки сограждан».

Напомним, как писал сайт kp.ru, первая партия разработанной центром имени Гамалеи российской вакцины поступила в Словакию в начале марта.

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