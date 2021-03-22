Сергей Лавров: Введение паспортов вакцинации должно быть взвешенным

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ предостерег от необдуманного введения так называемых «ковид-паспортов». По его мнению, такой шаг должен быть взвешенным и учитывать самые разные аспекты введения паспортов вакцинации, иначе это может привести к появлению новых «разделительных линий» и нарушению прав человека.

«Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника. Люди много ездят. Это уже данность, новая реальность в международной жизни», - подчеркнул глава МИД.

Сергей Лавров также отметил, что ВОЗ «по поводу таких паспортов или сертификатов» пока «придерживается весьма сдержанного подхода».

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас идет обсуждение введение ковид-паспортов по всему Европейскому союзу. Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что Евросоюз готов запустить ковидные сертификаты уже в мае этого года. В Испании заявили о готовности ввести в стране электронные паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции к 19 мая. В Кремле к теме ковид-паспортов относятся скептически.