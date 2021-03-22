Лавров: России и Китаю нужно отходить от доллара и контролируемых Западом платежных систем

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что РФ и Китаю нужно отходить от доллара и контролируемых Западом платежных систем, чтобы снизить возникающие из-за западных санкций риски и укрепить самостоятельность обеих стран.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», - сказал Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

При этом глава российского МИД отметил, что США пытаются ограничить возможности технологического развития России и Китая, чтобы сохранить свое доминирование, поэтому «жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры».

А сами попытки оказывать давление на Москву и Пекин с помощью санкций Сергей Лавров назвал «просто неумными». Он отметил, что на современной международной арене «наказывать кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР – это просто неумно».

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