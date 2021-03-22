Сергей Лавров: Россия и Китай показали пример взаимопомощи в пандемию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что такое тесное сотрудничество и взаимопомощь, как проявили в период пандемии коронавируса Китай и РФ, может служить другим странам примером для подражания.

«У нас очень тесное взаимодействие, которое началось с самых первых сообщений о появлении этого вируса. Тут же была проявлена взаимопомощь: мы оказывали содействие нашим китайским друзьям, затем они помогали Российской Федерации», - сказал он в интервью китайским СМИ.

«Еще раз подчеркну: это пример для подражания для любых стран, когда они выстраивают отношения между собой», - добавил Сергей Лавров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в самом начале пандемии Китай отправил в Россию бригаду медиков, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. В ее составе тогда были десять экспертов в области лабораторных исследований и профилактики инфекционных и респираторных заболеваний, а также специалисты по китайской традиционной медицине.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).