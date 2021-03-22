В ЮНЕСКО предрекли глобальный дефицит воды к 2030 году

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле Фото: REUTERS

Жители Земли бездумно пользуются водой и мало заботятся о том, чтобы беречь водные ресурсы, а при таком расточительстве уже через несколько лет, к 2030 году, человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды.

Этой проблеме посвящен ежегодный доклад ЮНЕСКО, опубликованный в ночь на понедельник накануне Всемирного дня водных ресурсов. Авторы 200-страничного документа отмечают, что в современном мире как никогда остро стоит вопрос о правильной оценке этих, казалось бы, неисчерпаемых ресурсов, а также подчеркивают, что стоимость воды нужно измерять не только ее рыночной ценой. Однако, как отмечается в докладе, на сегодняшний день общепризнанной модели, которая позволяла бы провести подобную оценку, не существует.

«Вода – это наш самый ценный ресурс, «голубое золото», к которому более двух миллиардов человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческом обществе», - говорит генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.