Bloomberg: ЕС готов блокировать поставки вакцины AstraZeneca в Великобританию

Евросоюз готов блокировать поставки вакцины AstraZeneca в Великобританию Фото: REUTERS

Странам Евросоюза самим не хватает вакцин против коронавируса, поэтому пока британско-шведская компания AstraZeneca не выполнит свои обязательства по поставкам препарата в государства ЕС, объединение будет тщательно изучать все запросы на экспорт ее вакцины в Великобританию и даже готов блокировать поставки «АстраЗенеки» в Соединенное Королевство.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный, но осведомленный источник в Брюсселе. По словам собеседника издания, выпускающий вакцину AstraZeneca в Нидерландах препарата пока не получал от британских властей крупных заявок на поставки препарата, однако если такие запросы поступят, то они, скорее всего, будут отклонены.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Еврокомиссия (ЕК) на фоне нехватки вакцин от коронавируса в странах Евросоюза объявила, что берет под свой контроль экспорт всех производимых в ЕС противоковидных препаратов.

К слову, Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа не нуждается в российской вакцине против коронавируса «Спутник V», в ЕС достаточно уже одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратов.

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