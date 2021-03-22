Трамп заявил, что Байден должен достроить стену на границе с Мексикой

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что новая администрация Джозефа Байдена должна достроить стену на границе с Мексикой, иначе в Соединенные Штаты хлынет новый поток нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки.

Об этом говорится в заявлении республиканца. По мнению бывшего главы Белого дома, его преемнику следует незамедлительно закончить строительство стены», причем сделать это можно достаточно быстро – «за несколько недель».

При этом Трамп отмечает, что он обеспечил надежную охрану американской границы с Мексикой, а администрация Байдена «за несколько недель превратила национальный триумф в национальную катастрофу», поэтому помощники действующего президента США должны «признать полное поражение».

«Их действия приводят к смерти людей, трагическим событиям», - цитирует заявление Трампа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, одним из первых своих указов, подписанных на президентском посту, Байден остановил строительство пресловутой «стены Трампа» – забора на границе страны с Мексикой (на сегодняшний день построено 727 километров ограждения из планировавшихся 800), а также отменил режим чрезвычайной ситуации на границе.

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