Из-за наводнений в Австралии эвакуировали 18 тысяч человек

В Австралии из-за наводнения эвакуируют жителей восточного побережья Фото: REUTERS

Из-за вызванных обильными ливнями сильнейших наводнений на востоке Австралии власти штата Новый Южный Уэльс эвакуировали около 18 тысяч человек, однако есть опасения, что придется эвакуировать гораздо больше людей – до 54 тысяч.

«15 тысяч человек были эвакуированы из городов Порт-Маккуори, Тари и Кемпси, и еще три тысячи человек – из западных районов Сиднея, находящихся в поймах рек Непин и Хоксбери», - рассказала премьер-министр штата Глэдис Береджиклян на специальной пресс-конференции, посвященной стихийному бедствию.

На северном побережье штата и в северо-западных окрестностях Сиднея ограничено движение общественного транспорта, полностью закрыты более 30 автомобильных дорог, паромные переправы не работают, запрещено движение по мостам через реку Хоксбери. Местные школьники в понедельник остались дома – занятия отменили.

На восточное побережье Австралии обрушились ливни и сильный ветер, которые вызвали наводнения Фото: REUTERS

По прогнозам синоптиков, сопровождаемые штормовым ветром проливные дожди будут продолжаться как минимум до среды или даже до четверга, передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, наводнение – не единственная проблема штата Новый Южный Уэльс. Местные фермеры сообщили о самом крупном за несколько последних десятилетий нашествии мышей.