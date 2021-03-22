При обыске у губернатора Пензенской области Белозерцева следователи нашли 500 миллионов рублей

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подозревают во взяточничестве. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Следователи, которые проводили обыск в доме задержанного накануне губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, нашли примерно полмиллиарда рублей. Об этом рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 миллионов рублей», - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Следственный комитет сообщил, что главу Пензенской области подозревают в получении взятки на сумму, превышающую 31 миллион рублей. По данным следователей, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от председателя совета директоров группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег, дорогих часов, автомобиля Mercedes и других ценностей. За это компания, которую возглавлял Шпигель, получала преимущества при заключении госконтрактов и закупках.

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны при силовой поддержке Росгвардии и МВД России, в их домах проведены обыски. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайства об аресте подозреваемых.

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