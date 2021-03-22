Последние новости на утро 22 марта 2021: Лавров заявил о необходимости отходить от использования доллара

«КП» – о последних новостях на утро 22 марта 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 22 марта 2021 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что РФ и Китаю нужно отходить от доллара и контролируемых Западом платежных систем, чтобы снизить возникающие из-за западных санкций риски и укрепить самостоятельность обеих стран.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», - сказал Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

Кроме того, глава российского МИД предостерег от необдуманного введения так называемых «ковид-паспортов». По его мнению, такой шаг должен быть взвешенным и учитывать самые разные аспекты введения паспортов вакцинации, иначе это может привести к появлению новых «разделительных линий» и нарушению прав человека.

Поведение нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена угрожает национальной безопасности США, считает бывший советник его предшественника Дональда Трампа Стивен Миллер. По его словам, «грустно смотреть», как президент США дает интервью со шпаргалкой и падает на трапе, а ведь это видят и «противники» Соединенных Штатов, среди которых Миллер назвал Россию, Иран, Китай и Венесуэлу.

А еще этой ночью стало известно, что следователи, которые проводили обыск в доме задержанного накануне губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, нашли примерно 500 миллионов рублей.

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