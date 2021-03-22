Финансовый аналитик рассказал, как эффективно инвестировать пять тысяч рублей

Экономист рассказал, что отмечает, что биржевые фонды торгуются на Мосбирже, и инвестор может их самостоятельно приобрести на торговой площадке, сформировав свой индивидуальный портфель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые облигации на рынке стоят около 1 146 рублей, а стоимость акций колеблется от четырёх копеек, как для ВТБ, до 146 тысяч рублей, как для Транснефти, рассказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

При этом он отметил, что с такими ценами на акции создать дифференцированный портфель с 20-40 позициями тяжело даже начав с крупной суммы.

- Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций – это открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды, - добавил Русецкий в разговоре с агентством "Прайм".

Он также отметил, что внутри таких фондов есть корзины ценных бумаг в зависимости от направления инвестирования фонда. Открытые фонды отличаются от биржевых тем, что для первых в зависимости от ситуации на рынке структура постоянно меняется из-за активного управления ими, а вторые следуют индексу на выбранный класс активов.

Аналитик также отметил, что инвестор может сформировать индивидуальный портфель, самостоятельно приобретя акции биржевых фондов, которые торгуются на Мосбирже.

Эксперт также считает, что уже скоро инвестиционные паи, ценные бумаги будут выдавать на сдачу в ресторане. Русецкий также назвал систематическое инвестирование одним из лучших механизмов долгосрочного накопления.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по данным исследования банка "Открытие", россияне стали чаще выбирать долгосрочные инвестиции, а каждый третий клиент банка с договором инвестиционного страхования жизни планирует заработать на нём.