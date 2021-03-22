В Минпромторге рассказали о стратегии в ответ на санкции США

Заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров заявил, что решение Минторга США полностью прекратить экспорт и импорт оружия с Россией только поспособствуют ускорению процесса импортозамещения.

Замглавы Минпромторга сообщил, что деньги, которые ранее тратили на импортную продукцию, теперь будут оставать в России для зарплат сотрудникам и развития новых технологий.

Бочаров также заявил в разговоре с РБК, что Минпромторг помогает российским производителям и разработчикам в электронной промышленности субсидиями, налоговыми льготами и стимуляцией спроса на конечную продукцию.

- Многие лидеры российской радиоэлектронной промышленности уже давно находятся в санкционных списках министерства торговли США, поэтому импортозамещение в части компонентной базы по критически значимым направлениям техники — процесс постоянный, - уточнил замглавы Минпромторга.