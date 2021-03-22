Лионель Месси установил новый рекорд клуба по количеству проведённых матчей

Месси установил новый рекорд по количеству матчей за «Барселону» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новый рекорд по количеству матчей, сыгранных в составе команды, сообщила 21 марта пресс-служба каталонского клуба.

Игра в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедадом" стал 768-м матчем Месси в составе "Барселоны". Предыдущий рекорд принадлежал игроку "Барселоны" Хави. Он сыграл в 767 матчах за команду.

Также сообщается, что за 768 матчей Месси забил 663 года.