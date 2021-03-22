Доктор Мясников дал простые советы заболевшим россиянам

Александр Мясников. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Врач и телеведущий Александр Мясников дал заболевшим россиянам три простых совета, отметив, что первым делом при болезни необходимо изменить питание.

«Ложкой, ножом и вилкой мы конструируем свое здоровье ... Вот вы даже болеете инфекционной болезнью, и невольно начинаете питаться по-другому — уже организм что-то принимает, а что-то нет», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников посоветовал не есть ничего мучного и сладкого, и обязательно включить в свой рацион полкило овощей и фруктов.

Кроме того, доктор рекомендовал заболевшим изменить свой образ жизни и больше внимания уделять физической активности, напомнив, что движение - это жизнь. Он также отметил, что, если предыдущие советы не помогли, то нужно обратиться за медицинской помощью.