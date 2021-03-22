Аналитики перечислили самые бюджетные авианаправления по России в апреле

Названы самые бюджетные направления для путешествий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики назвали, в какие российские города в апреле будет слетать дешевле всего. На первом месте среди бюджетных оказалось авианаправление Москва - Брянск. Билет по такому маршруту обойдется всего в 870 рублей.

Также специалисты сервиса OneTwoTrip отмечают, что билеты для москвичей будут доступными и для поездок в другие города. Так, путешествие на самолете в Псков обойдется им в 1490 рублей, а в Санкт-Петербург или Воронеж — в 1500 рублей, передает RT.

Для жителей Санкт-Петербурга дешевле всего обойдутся билеты с в столицу. Долететь до Москвы в апреле можно будет за 1500 рублей. В то же добраться до Калуги можно будет за 1785 рублей, а до Уфы - за 2220 рублей.

Для жителей Екатеринбурга самыми доступными направлениями в апреле станут Ханты-Мансийск или Ижевск — цена билета до этих городов варьируется в пределах 1375 рублей. А жители Сочи смогут долететь до Ростова-на-Дону или Махачкалы, уложившись в сумму до 1300 рублей.

Самым бюджетным ж/д направлением в апреле стане Москва - Нижний Новгород. Цена на такой билет составит порядка 640 рублей. А поездка в Санкт-Петербург обойдется москвичам в 700 рублей.

Из северной столицы доехать до Москвы можно будет за 745 рублей. А съездить из Сочи в Краснодар получится за 530 рублей. Столько же будут стоить билеты из Краснодара до Анапы. А до Минеральных Вод можно будет доехать за 560 рублей, передает ОТР.

Напомним, ранее эксперт перечислила способы экономии во время путешествий. В частности, россиянам предложили летать на лоукостерах. А заселяться не в отели, а в квартиры, передает Москва 24.