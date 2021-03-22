Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество22 марта 2021 10:18

Борис Шпигель, подозреваемый во взятке губернатору Пензенской области, не признал вину

Подозреваемый во взятке губернатору Пензенской области Шпингель имеет проблемы со здоровьем
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)

Борис Шпигель, подозреваемый во взятке губернатору Пензенской области, не признал вину

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший сенатор и бизнесмен Борис Шпигель, которого подозревают в даче взятки губернатору Пензенской области не признал вину Ивану Белозерцеву. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина, ранее посетившая бизнесмена в изоляторе на Петровке.

«Мы пообщались со Шпигелем. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», - приводи ТАСС слова члена ОНК.

Как уточнила Дружинина, у бизнесмена есть серьезные проблемы со здоровьем, и ему вызывали скорую в изолятор.

Ранее сообщалось, что Белозерцева доставили из Пензы в Москву. Вместе с ним задержаны бывший член Совфеда, глава группы фармкомпаний «Биотэк», бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, , а также супруга Шпигеля, директор компании «Фармация» Антон Колосков и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве. При обыске у губернатора области было обнаружено не менее 500 миллионов рублей.