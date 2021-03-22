Борис Шпигель, подозреваемый во взятке губернатору Пензенской области, не признал вину Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший сенатор и бизнесмен Борис Шпигель, которого подозревают в даче взятки губернатору Пензенской области не признал вину Ивану Белозерцеву. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина, ранее посетившая бизнесмена в изоляторе на Петровке.

«Мы пообщались со Шпигелем. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», - приводи ТАСС слова члена ОНК.

Как уточнила Дружинина, у бизнесмена есть серьезные проблемы со здоровьем, и ему вызывали скорую в изолятор.

Ранее сообщалось, что Белозерцева доставили из Пензы в Москву. Вместе с ним задержаны бывший член Совфеда, глава группы фармкомпаний «Биотэк», бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, , а также супруга Шпигеля, директор компании «Фармация» Антон Колосков и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве. При обыске у губернатора области было обнаружено не менее 500 миллионов рублей.