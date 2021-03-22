Всероссийский турнир по дзюдо имени Василия Ощепкова прошел в Хабаровске

В Хабаровске проходит много спортивных состязаний мирового и всероссийского уровня. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Всероссийские соревнования по дзюдо имени Ощепкова, в Хабаровске проходят уже в седьмой раз подряд. В этом году среди участников состязаний – 117 сильнейших спортсменов из 30 регионов России.

К сожалению, среди победителей хабаровчан на этот раз не оказалось. Традиционно, борцы, выигравшие состязания получили не только медали, кубки и сувениры, но и солидные призовые - до 250 тысяч рублей за 1 место. Медали за первое место авторской работы были покрыты золотом 999 пробы.

Для Хабаровского края принимать соревнования такого уровня не в новинку. В краевом центре проходят международные и всероссийские чемпионаты: Чемпионаты мира по хоккею с мячом, карате-киокусинкай, Международный турнир по боксу памяти Константина Короткова и многие другие.

Следующий турнир имеет все шансы пройти в новом краевом дворце единоборств, который все никак не могло открыть прежнее руководство региона. В то же время Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, пообещал, что первые тренировки пройдут во дворце уже после майских праздников.