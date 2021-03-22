Москва стала городом с наибольшим числом вакансий для водителей такси

Названы города России с наибольшим числом предложений для водителей такси Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последний год наибольшее число вакансий для водителей такси аналитики зафиксировали в Москве. В период с января 2020 по февраль 2021 года на столицу пришлось 36% от общего число вакансий таксистов в стране.

На втором месте оказался Санкт-Петербург. В северной столице было зафиксировано порядка 6% от общего числа предложений работы в этом секторе.

Около 2% общего числа предложений для водителей такси размещено в Омске, Екатеринбурге и Челябинске, передает RT со ссылкой на исследования сервисов «Работа.ру» и «Ситимобил».

При этом эксперты рассказали, кто чаще всего претендует на позицию таксистов. 35% опрошенных признались, что имеют опыт подобной работы более 20 лет. 21% управляют автомобилем не менее 10 лет. Около 16% за рулем около 15 лет, а 9% — более семи лет.

Кроме того вакансиями таксистов чаще всего интересуются соискатели в возрасте 25–34 года — 31%. Соискателей в возрасте от 36 до 45 лет в России около 28%, кандидатов 46–65 лет — 23%.

При этом отмечается, что большинство претендентов на позицию водителя такси – мужчины (52%). Женщин в профессии только 7%. Остальные соискатели отказались указывать пол, передают «Известия».

Напомним, ранее Роскачество назвало самые лучшие приложения для вызова такси. Ими оказались «Яндекс Gо», «Таксовичкоф», «Поехали» и Gett, передает телеканал «360».