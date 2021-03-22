Губернатору Пензенской области Белозерцеву предъявлено обвинение по делу о взятке Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатору Пензенской области Белозерцеву и пяти остальным фигурантам его дела предъявлено обвинение по делу о взятки. Об этом сообщает Следственный комитет, который требует ареста всех фигурантов дела.

Ранее Белозерцева доставили из Пензы в Москву. При обыске у губернатора области было обнаружено не менее 500 миллионов рублей.

Вместе с губернатором задержаны глава группы фармкомпаний «Биотэк», бывший член Совфеда, бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, а также супруга Шпигеля, директор компании «Фармация» Антон Колосков и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве.

Как сообщили в следственном комитете, в зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ «Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве».

Как писал сайт kp.ru, Шпигель не признал вину.