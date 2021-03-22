Эпидемиолог предсказал еще несколько лет масочного режима в мире

Эпидемиолог спрогнозировала годы ношения масок Фото: Алена МАРТЫНОВА

Медицинские маски могут остаться в повседневной жизни с нами еще на несколько лет. Такой прогноз озвучила руководитель отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи. Она добавила, что отказаться от масочного режима и социального дистанцирования можно будет только, когда население Земли будет полностью привито.

«Я думаю, что эти меры будут сохраняться, по крайней мере, на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока население других стран не будет так же хорошо вакцинировано, как и мы, и пока показатели заболеваемости не снизятся повсюду. Иными словами, до тех пор, пока мы не сможем очень постепенно вернуться к нормальной жизни», — цитирует британского эксперта телеканал «360».

При этом Рамзи добавила, что такие меры безопасности защищают население от инфекции и при этом не наносят вред экономике, пишут «Известия» со ссылкой на BBC.

Напомним, ранее в Швеции заявили о готовности производить российскую вакцину «Спутник V». Желание заняться выпуском российского препарата изъявили уже несколько крупных местных компаний. При этом начальник отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларс Хаммарстрем признал, что наладить масштабное производство в стране будет сложно, поскольку предприятиям не хватает необходимых мощностей, передает Пятый канал.