В Московской области задержали производителей и продавцов синтетических наркотиков

В Подмосковье задержали участников наркогруппы, наладивших производство и сбыт синтетики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники ФСБ задержали в Московской области участников наркогруппировки, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков в интернете. У задержанных изъяли 40 килограммов наркотиков, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Операцию провели в Клинском городском округе. Сотрудники ФСБ изъяли в найденной нарколаборатории 40 килограммов вещества "PVP" (Альфа-Пирролидинопентиофенон), лабораторное оборудование и различные вещества для изготовления психостимулятора.

В ФСБ также отметили, что задержанные продавали наркотики бесконтактно в интернет-магазинах.

- Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении ЦОС.

За подобное преступление виновным грозит заключение вплоть до пожизненного. Задержанных изготовителей наркотика сейчас также проверяют на причастность к работе других нарколабораторий.