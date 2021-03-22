Жители США увидели в Байдене «троянского коня»

Джо Байден Фото: REUTERS

Зрители телеканала Fox News считают, что новый президент США Джо Байден покинет свой пост до конца положенного срока из-за плохого состояния здоровья.

На смену, согласно Конституции США, придет вице-президент Штатов Камала Харрис. При этом, по мнению американцев, выбор кандидатуры Байдена был сделан намеренно для передачи должности его помощнику.

«Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели - троянским конем. В конце концов нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис», - заявил один из пользователей, отметив, что именно ее изначально хотели видеть в этой должности.

Другой выразил опасение, что Байден не дотянет даже до промежуточных выборов, и в таком случае республиканцы смогут вернуть себе контроль над Сенатом. В противном случае возникнет ситуация, что Харрис станет президентом при полном контроле двух палат парламента со стороны демократов.

Некоторые американцы убеждены, что нынешний президент уже вообще не играет особой роли в политической жизни страны.

Один из пользователей предположил, что демократы просто пользуются «Сонным Джо», зная, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Когда же Байден станет ненужным, его «отбросят в сторону».

«Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто?», - отметил один из телезрителей.