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Политика22 марта 2021 11:34

Посол РФ в США прибыл в российский МИД для консультаций

Накануне дипломат Анатолий Антонов вернулся в Москву из Нью-Йорка
Ася КУЗНЕЦОВА
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Посол Антонов прибыл в МИД России для консультаций

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Министерство иностранных дел России для консультаций, сообщает РИА Новости.

Напомним, вчера, 21 марта, Антонов прилетел в Москву из Нью-Йорка.

17 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что посол Антонов приглашён в ведомство. На встрече дипломат и сотрудники внешнеполитического ведомства должны определить дальнейшее развитие отношений между Россией и США.

Захарова также отметила, что власти России не хотят довести отношения с Вашингтоном до необратимой ситуации и стремятся найти способы решения "пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей".