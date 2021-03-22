Посол РФ в США прибыл в российский МИД для консультаций

Посол Антонов прибыл в МИД России для консультаций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Министерство иностранных дел России для консультаций, сообщает РИА Новости.

Напомним, вчера, 21 марта, Антонов прилетел в Москву из Нью-Йорка.

17 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что посол Антонов приглашён в ведомство. На встрече дипломат и сотрудники внешнеполитического ведомства должны определить дальнейшее развитие отношений между Россией и США.

Захарова также отметила, что власти России не хотят довести отношения с Вашингтоном до необратимой ситуации и стремятся найти способы решения "пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей".