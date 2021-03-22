В МВД отказали в возбуждении уголовного дела после госпитализации Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Органы следствия управления Министерства внутренних дел на транспорте отказали Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)* в возбуждении уголовного дела по итогам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске. Соответствующие решение было принято в 235-ом Гарнизонном военном суде.

«По факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», - приводит ТАСС слова судьи Андрея Толкаченко, который уточнил, что о решении суда уведомили Навального.

Рассмотрение жалобы в военном суде началось накануне 16 марта. Вячеслав Гимади, представитель Навального, заявил, что 15 и 21 декабря 2020 года подал два заявления с просьбой возбудить три уголовных дела после госпитализацией блогера. Представитель ГВСУ сообщил, что следствие не нашло оснований для проведения проверки и возбуждения дела в связи с отсутствием признаков преступлений в действиях сотрудников ФСБ.

Навальному была предоставлена возможность выступить на судебном заседании по видеосвязи из исправительной колонии, однако блогер отказался от участия в процессе.

Напомним, Навального госпитализировали в Омске в конце августа прошлого года. Ему стало плохо на борту самолета. Лайнер экстренно приземлился, в омской политике блогеру оказали первую медицинскую помощь, провели все необходимые анализы и диагностировали нарушение обмена веществ. Однако родственники впавшего в кому пациента настояли на его переводе в клинику Берлина. 22 августа спецбортом было решено перевезти блогера в клинику Шарите.

Позже в отчете «Шарите» берлинские врачи признали, что блогера спасли оперативные действия омских медиков.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в список иноагентов