Пашинян объявил о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба ВС Армении

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал-лейтенанта Артак Давтян «силой закона» назначен на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил Армении. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян, пояснил, что сделал такое решение, поскольку президент страны Армен Саркисян не подписал представленный им проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд.

«Артак Давтян в силу закона считается назначенным начальником Генерального штаба ВС Республики Армения», - написал глава правительства республики в Facebook.

Пашинян предложил президенту Армении назначить на должность начальника Генштаба Артака Давтяна 10 марта. В этот же день Пашинян заявил, что действующий глава Генштаба ВС Оник Гаспарян был освобождён от занимаемой должности.

Напомним, 25 февраля, Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики, а также всего правительства, указав на то, что кабмин больше не способен «принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Пашинян назвал такие требования военных попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба.