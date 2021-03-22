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Политика22 марта 2021 12:13

Источник: совет ЕС утвердил санкции против 11 человек, среди которых россияне

В Евросоюзе считают, что эти физлица причастны к нарушению прав человека
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Источник: совет ЕС утвердил санкции против 11 человек, среди которых россияне

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, которые, по мнению Европейского Союза, причастны к нарушению прав человека.

Как передает ТАСС со ссылкой источник в делегации одной из европейских стран в Совете Евросоюза, среди тех, против кого были введены ограничения есть граждане России, а также Китая и Ливии.

«Черный список утвержден. В него входят 11 человек, включая граждан России, Китая и Ливии», - заявил собеседник агентства.

Напомним, 12 марта Европейский союз продлил на полгода санкции в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц из России и Украины за «подрыв территориальной целостности Украины». Ограничения продлены до 15 сентября текущего года. В уже существующий «черный список» изменения не вносились.