В России выявлено 9 тысяч новых заражённых коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 9 284 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число заразившихся в России составляет 4,46 миллиона человека.

Сообщается также, что новые заболевшие есть в 83 регионах из 85. У 10,9% новых заразившихся не было никаких проявлений коронавируса.

Наибольшее число заражённых зафиксировано в Москве - 1 586 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 865 заражёнными, а на третьем - Московская область, где выявлено 646 новых случаев заражения.

Меньше всего заражений выявлено в Магаданской и Еврейской автономной областях, а также в республике Тыва. Там положительным тест на коронавирус оказался у трёх, двух и одного человека соответственно.

За всё время эпидемии коронавируса в России от заражения погибли 95 391 человек. За минувшие сутки - 361 пациент.

Также сообщается, что выписаться после прохождения лечения от коронавируса смогли ещё 7 790 человек, а общее число выздоровевших в России достигло 4,07 миллиона пациентов.