Яндекс удалил из поисковой выдачи более 15 млн ссылок на пиратский контент Фото: REUTERS

Яндекс, в партнерстве с крупнейшими правообладателями России, удалил из поисковой выдачи свыше 15 миллионов ссылок на сайты с нелегальным контентом.

Около двух лет назад компания и крупнейшие правообладатели подписали Меморандум о создании механизма защиты для аудиовизуального контента. В соглашении говорится об оперативной поиске, проверке и удалении нелегального аудио и видеоконтента из поисковой выдачи.

Как сообщается, общее число удаленных ссылок в марте текущего года превысило 15 миллионов, из которых 6 миллионов были удалены из поисковой выдачи за неполные три месяца 2021 года. Нелегальный контент содержался на более чем 150 тысяч сайтов.

Отмечается, что в борьбе с нелегальным контентом ключевую роль играют правообладатели, которые проверяют поисковую выдачу и вносят в реестр те ссылки и сайты, что нарушают их авторские права.

«Как поисковая система, мы не знаем и не можем определять правовой статус контента, размещенного на сторонних ресурсах… Мы надеемся, что равноприменимый антипиратский закон, который будет учитывать интересы правообладателей всех форматов контента, создаст необходимую правовую базу для системной работы в этом направлении», – отметил руководитель поисковых продуктов Максим Загребин.

Самые активных правообладатели, которые подали больше всего ссылок в реестр на конец февраля текущего года:

«Стар Медиа» – 5,5 млн

ВГТРК – 2,7 млн

«КиноПоиск» – 1,7 млн

«ТНТ-Телесеть» – 1 млн

«А Сериал» – 0,8 млн

ivi – 0,7 млн

Централ Партнершип – 0,5 млн