В России в течение 10 лет появятся мясо и выпечка из белка насекомых

Россияне скоро смогут есть мясо и хлеб из белка насекомых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработка мясных и хлебобулочных изделий из белка насекомых станет доступна для россиян уже в течение ближайших десяти лет, сообщил управляющий партнёр венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.

- В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет, - передаёт РИА Новости слова Андрея Зюзина.

Специалист также отметил, что жители Китая, Индии, Мексики и Таиланда употребляют в пищу продукты из насекомых, поскольку этот вид белка известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами. При этом в России насекомых применяют только для корма животных и рыб на крупных производствах.

- Тем не менее, некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Чёрной львинки, - добавил Зюзин.