Губернатору Пензенской области Белозерцеву грозит 15 лет лишения свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатору Пензенской области Белозерцеву, которому предъявлено обвинение по делу о взятке, грозит 15 лет лишения свободы. Это следует из соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ.

Напомним, ранее губернатора Пензенской области доставили из Пензы в Москву. При обыске у Белозерцева обнаружили не менее 500 миллионов рублей.

Губернатору Пензенской области Белозерцеву, которому предъявлено обвинение по делу о взятки, грозит 15 лет лишения свободы. Это следует из соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ.

Напомним, ранее губернатора Пензенской области доставили из Пензы в Москву. При обыске у Белозерцева обнаружили не менее 500 миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, вместе с губернатором задержали глава группы фармкомпаний «Биотэк», бывший член Совфеда, бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, который не признал вину. Также задержаны супруга Шпигеля, директор компании «Фармация» Антон Колосков и два сотрудника представительства Пензенской области в столице.

В СК завялили, что в зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренные по статьям «Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве».