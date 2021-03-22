Бастрыкин рассказал об изучении ДНК погибших во время войны

Следственный комитет России проводит различные судебно-медицинские экспертизы при расследовании дел о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны. Специалисты в том числе устанавливает ДНК погибших советских граждан, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он также отметил, что специалисты ради определения пола, возраста обнаруженных останков и точной причины смерти проводят судебно-медицинские экспертизы, а для установления механизмов образования повреждений - медико-криминалистические. Для определения ценности найденных предметов СК прибегает к помощи искусствоведов.