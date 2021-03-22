Путина проинформировали о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева является вопросом правовых органов и не администрации президента. Такое заявление сделал пресс-секретарь Дмитрий Песков, но отметил, что президент России Владимир Путин был проинформирован о задержании и проведении следственных действий с главой области.

«Да, действительно президент получал соответствующие доклады, он в курсе произошедшего. Что касается сути предъявленных обвинений, это в настоящий момент дело правоохранительных органов», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что российский лидер регулярно получает информацию по линии специальных служб и силовых ведомств. Пресс-секретарь добавил, что на данный момент не видели указа главы государства об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событии .

Как писал сайт kp.ru, губернатору Пензенской области, которому предъявлено обвинение по делу о взятке, грозит 15 лет лишения свободы. Ранее при обыске у Белозерцева нашли не менее 500 миллионов рублей.