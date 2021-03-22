МИД РФ: отношения с НАТО находятся в самой нижней точке со времён Холодной войны Фото: REUTERS

Отношения Москвы с НАТО находятся в самой нижней точке со времён Холодной войны. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, отметив, что все контакты практически прекращены, а позитивной повестке в диалоге не существует.

«Позитивной повестки дня в диалоге России и НАТО сейчас не существует», - заявил замглавы МИД в ходе своего выступления в Госдуме.

Как отметил дипломат, страны Европы в настоящий момент не готовы к равноправному сотрудничеству с Москвой.

Ранее Грушко заявил, что отношения России и Евросоюза превратились в «конфликтное сосуществование», а все военные контакты между Москвой и странами Североатлантического альянса были разорваны.

Напомним, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что переговоры в рамках Совета Россия - НАТО в прошлом году не состоялись по вине Москвы.